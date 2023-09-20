«الإسكان» تصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بناء في ملوي وأسوان الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومخالفات البناء المقامة على مساحة نحو 450م2 بقطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وأكد الوزير ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية في المدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة على مساحة 10 أفدنة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود جهاز مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدي عليها، وبناء استراحة وغرف وبناء تراس مجاور وخزان صرف وبعض مواسير الصرف وغير ذلك من مخالفات، وإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 450 مترا مربعا مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز مدينة أسوان الجديدة، والمتمثلة في إنشاء بلاطات خرسانية وأعمدة كهرباء ولوحة إعلانية دون سند أو الحصول على تراخيص، كما نص القراران على أن يتولى جهازا تنمية مدينتي أسوان الجديدة وملوي الجديدة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، شن حملة مكبرة بالحي الأول بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن قطع 15 وصلة مياه خلسة ورفع عدادات مياه ذات مديونيات استهلاك لم يتم سدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، لافتا إلى تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة.

وصرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنّ لجنة الإزالة الفورية المكلفة بمتابعة أعمال البناء تمكنت من إيقاف مخالفة بناء فى مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح سعد، أنّ اللجنة رصدت المخالفة وإزالة الشدة الخشبية مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء وذلك بأحد العقارات بحي النادي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار، مشددا على أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف سعد، أنّه تم شن حملة أمنية بالتعاون مع الشرطة المختصة لمراجعة موقف تصاريح تشغيل النقل الثقيل بالمدينة، أسفرت عن ضبط 8 سيارات قلاب مخالفة لشروط التشغيل داخل مدينة الشروق، والتحفظ عليها بمقر الجهاز بجانب شن حملات أخرى، وخلال 15 يوما جرى رفع ونقل مخلفات تقدر بـ17ألف م3، وذلك في إطار سعي جهاز المدينة لتحقيق خطة التوسع في إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية والخدمية بمدينة الشروق.

وفي ذات السياق، شن جهاز مدينة 15 مايو حملة على المحال التجارية بكمبوند وسط البلد بالمجاورة 3 بالمرحلة الأولى لرصد وصلات المياه الخلسة وغير المتعاقدين من أصحاب المحال التجارية بمعرفة لجنة التفتيش بالجهاز، حيث رصدت اللجنة بعض المخالفات من الوصلات الخلسة ببعض المحال التجارية وتم فصلها على الفور وجارٍ اتخاذ الإجراءات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ قرار إزالة فورية لروف مخالف لشروط تراخيص البناء للقطعة رقم 381 بالحي الخامس، وإزالة بناء مخالف في الردود الخلفى للقطعة رقم 246 بالحي الرابع.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّه حال وجود أي شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.