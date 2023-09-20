اللواء محمد الشهاوي: حرب الاستنزاف استمرت ألف يوم وكبدت العدو خسائر كبيرة

قال اللواء محمد الشهاوي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ حرب الاستنزاف استمرت لمدة 1000 يوم، بداية من انتهاء حرب يونيو 1967 حتى اتفاقية روجرز في عام 1970.

وأضاف «الشهاوي»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ «الـ100 يوم جرى تقسيمهم إلى أكثر من مرحلة، الأولى هي الصمود والتي شهدت إعداد القوات وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي وتجهيز المواقع الدفاعية».

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أنّ المرحلة الثانية هي الدفاع النشط، إذ نفذت القوات المسلحة المصرية عمليات إغارة على العدو الإسرائيلي، إذ كان للحرب في هذه المرحلة هدف، وهو كسر حاجز الخوف بين الجندي المصري والإسرائيلي بعد الهزيمة القاسية في حرب 1967.

وأوضح: «في المرحلة الثانية ذهبنا إلى الجانب الشرقي وكبدنا العدو خسائر وأسرنا بعض الأفراد وتم قتل الكفير منهم ومعرفة تجهيزاتهم الهندسية، وبدأت هذه العمليات بعدد قليل جدا بواقع فردين من كل وحدة، بعد ذلك تم زيادة هذا العدد إلى جماعة أي 10 أفراد، ثم 30 فرد أي فصيلة، حتى تم تكوين سرية بمعداتها، حتى وصلنا إلى كتيبة