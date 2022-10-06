علي حفظي: حرب الاستنزاف شهدت أكثر من 4000 عملية عسكرية «فيديو»

قال اللواء أركان حرب علي حفظي رئيس جهاز الاستطلاع وأحد أبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر ومحافظ شمال سيناء ومساعد وزير الدفاع الأسبق، إن الكل كان يسعى إلى سيناء بعد حرب 1967، حيث استمرت المعارك لعدة سنوات.

استمرار الملحمة 22 سنة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي باسم طبانة، مقدم برنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز: «جيل الآباء والأجداد في مصر استمرّ في الملحمة 22 سنة لكي يسترد الأرض مرة أخرى، حيث تضمنت هذه الملحمة عدة معارك، وبعد حرب يونيو كانت كل الأوضاع في منتهى الصعوبة، لم تكن هناك حلول سياسية، وعلى المستوى العسكري، فقدنا العديد من العتاد، والوضع الاقتصادي كان سيئا للغاية، وبالنسبة للوضع الاجتماعي، كان هناك شحنا معنويا، والشعب فوجئ بنتائج عكسية».

6 سنوات صراع عسكري لاسترداد سيناء

وتابع: «رغم ذلك، جرى بلورة الهدف، ونتحدث عن 22 سنة، بينهم 6 سنوات صراع عسكري تضمنت إعادة بناء القوات المسلحة، وهذه السنوات الست شهدت خمس معارك مهمة جدا، بداية من إعادة بناء الجيش رغم كل الظروف الصعبة، وتم الاستعداد لمعركة التحرير».

وأردف، أنه جرى تكليف العدو ثمن وجوده على أرض مصر في السنوات الستة التي أعقبت الهزيمة، مشددًا على أن معركة إعادة بناء الجيش تم النجاح فيها رغم صعوبة الظرف، وفي حرب الاستنزاف تم التدرج في العمليات العسكرية والتحول من موقف نفسي ومعنوي متأثر بما حدث في 5 يونيو إلى الإعداد النفسي للمقاتل المصري لتحرير الأرض.

ولفت، إلى أن حرب الاستنزاف استمرت 1000 يوم، بينهم 500 يوم قتال فعلي على أرض الواقع، موضحًا أن حرب الاستنزاف ضمت أكثر من 4 آلاف عملية عسكرية، وكان يتم تنفيذ من 8 إلى 10 عمليات يوميا.