عمر العوضي بعد تأهله لأولمبياد باريس: أتمنى الفوز بالميدالية الذهبية

قال عمر العوضي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، إنّه تعب كثيرا وبذل جهدا حتى فاز بذهبية بطولة إفريقيا وتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، موضحا: «والدي مدربي وكان ورايا في كل لحظة ومسابنيش حتى حصدت الميدالية، وجهزت جيدا لهذه البطولة، لم أوفق في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو في السنغال، وكانت البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس في المكان نفسه، لذلك كنت مصرا على الفوز بالميدالية الذهبية».

التدرب صباحا ومساء

وأضاف خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنت أتدرب صباحا ومساءً وأتمنى الحصول على ذهبية أولمبياد باريس 2024، وبالطبع ستكون التدريبات أصعب ويجب زيادة معدلات التركيز».

اهتمام كبير بالنظام الغذائي

وتابع: «أهتم بالنظام الغذائي لأننا نقيس الوزن كل يوم، وكلما حققت الفوز في البطولة أقيس وزني الساعة السابعة وألعب المباراة التالية في الساعة الواحدة، وأنا ألعب ضمن وزن 71 كجم».