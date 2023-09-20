ماذا يحدث لرمضان صبحي قبل مواجهات الزمالك؟.. «الغياب الرابع يطارده»

يبدو أن رمضان صبحي اعتاد الغياب عن معظم مواجهات الزمالك، منذ انتقاله إلى صفوف بيراميدز، قادمًا من الأهلي، ليسجل إصابته في معظم مواجهات فريقه أمام القلعة البيضاء، وهو ما يطارده قبل المواجهة المرتقبة، غد الخميس، في مستهل رحلة السماوي بالموسم الجديد من الدوري الممتاز.

الغياب يطارد رمضان صبحي في مواجهات الزمالك

رمضان صبحي لم يسجل حضوره بقميص بيراميدز، خلال 3 مواجهات أمام الزمالك، من أصل 6 مباريات، خاضها الثنائي على مستوى منافسات الدوري الممتاز، على مدار المواسم المنقضية، لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف، وهو الأمر ذاته الذي يهدد بغيابه للمرة الرابعة.

الغياب الأول كان خلال موسم 2019-2020، حينها كان يواجه عقوبة الإيقاف، بسبب تراكم الإصابات، إذ حصل على بطاقتين صفراوين بعد اعتراضه على قرارات محمد الصباحي حكم لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري حينها، ليحصل على طرد غير مباشر، ويستبعد من لقاء الفارس الأبيض، الذي حسمه التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

موسم 2020- 2021، عاد رمضان صبحي ليكرر غيابه عن مباراة الزمالك وبيراميدز، التي أقيمت في الدوري الأول من الدوري المصري، لكن تلك المرة بداعي الإصابة، وفشل بيراميدز حينها في تحقيق الانتصار على حساب الفريق الأبيض، ليقع في فخ الأخير، بثلاثية لهدفين.

وفي موسم 2021 - 2022، غاب رمضان صبحي عن الظهور بقميص بيراميدز أمام الزمالك، في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتهت المباراة حينها، بالتعادل السلبي بدون أهداف من قبل الفريقين.

رمضان صبحي يبدو أنه يقترب من تسجيل الغياب الرابع أمام الزمالك، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي، على مستوى العضلة الضامة، وفقًا لمصطفى المنيري طبيب الفريق، ما غيبه عن لقاء بيراميدز والجيش الراوندي، في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.