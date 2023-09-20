أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات.. تخوف عالمي من قرار «الفيدرالي الأمريكي»

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حالة من الاستقرار، بينما انخفضت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات بتثبيتها عند نفس المستوى.

أسعار الذهب في مصر الآن بمنتصف التعاملات

واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2223 جنيهًا، بينما انخفضت الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1951 دولارًا.

سعر الذهب في السوق المحلية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2541 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1905 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1482 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية، 17 ألفا و784 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.

على الصعيد العالمي تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الحذر بالأسواق، قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.