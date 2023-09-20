«القاهرة الإخبارية»: الدعم الغربي لأوكرانيا يزداد وسط قلق بشأن الهجوم المضاد

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا، حول الأزمة الأوكرانية الروسية، تحت عنوان «الدعم الغربي لأوكرانيا يزداد وسط قلق بشأن الهجوم المضاد».

‏وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي يفيد بـ: «بينما تحتدم المعارك في أوكرانيا يزداد الدعم الغربي اللامحدود لكييف، بالرغم من التصرحيات الأوروبية والأمريكية المتواترة حول بطء الهجوم المضاد لأوكرانيا، عدد من حلفاء كييف الغربيين أعلنوا اعتزامهم تزويد أوكرانيا بمركبات قتالية جديدة ودبابات».

تبرع الدنمارك لأوكرانيا

أضاف: «أعلنت الدنمارك أنها ستتبرع بـ45 دبابة لأوكرانيا، لتصبح أكبر مساعدات عسكرية من كوبنهاجن لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية، حيث تبلغ قيتمها نحو 833 مليون دولار».

حصول أوكرانيا على دبابات من طراز أبرامز

وتابع: «أكدت الولايات المتحدة أن أوكرانيا ستحصل قريبا على دبابات من طراز أبرامز، وكانت واشنطن قد وعدت كييف بهذه الدبابات في مطلع العام الحالي وسترسل الدبابات مع ذخائلر اليورانيوم القادرة على اختراق الآليات المصفحة، والتي أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي».

وواصل التقرير: «ووفق خبراء، فإن المركبات القتالية سوف تساعد أوكرانيا على استكشاف مواقع القوات الروسية، إضافة إلى نقل الجنود وضرب المركبات المدرعة الروسية».