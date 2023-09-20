الحكومة تزف بشرى سارة لملايين المواطنين.. التنفيذ خلال ساعات| عاجل

يترقب المواطنين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، الذي يبدأ غدًا الخميس 21 سبتمبر 2023، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، وترصد الوطن من خلال السطور التالية، تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من حوافز الحماية الاجتماعية.

صرف مرتبات شهر سبتمبر

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظفين العاملين في الدولة، لتكون بداية صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، على أن يستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام.

أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم استكمال صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية التي تتخلل مدة الصرف، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 24 و 25 و 26 و27 سبتمبر 2023.

صرف المتأخرات المالية

فيما أشارت الوزارة، إلى أن الأيام الخاصة بصرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة، هي أيام الخميس الموافق 7 سبتمبر، والأحد والاثنين الموافقين 10 و 11 سبتمبر 2023.

حزمة الحماية الاجتماعية

وكانت وزارة المالية، قد حددت موعد استحقاق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس السيسي، لتكون اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وتبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.