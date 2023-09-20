كيف تستخدم حساب لينكد إن لتحصل على وظائف بمرتبات مجزية؟

بمجرد أن يحصل الشاب على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة به، يبدأ في البحث عن وظائف خالية مناسبة له وفق المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة التي حصل عليها، كما أنه يبدأ في البحث عن وسائل المساعدة التي تمكنه من هدفه، وهناك العديد من المواقع المختلفة للمساعدة في الحصول على فرص عمل.

ويعد موقع التوظيف الشهير لينكد إن من أهم تلك المواقع التي تتيح للأشخاص الذين لديهم حساب عليه الحصول على وظيفة مناسبة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استخدام حساب لينكد إن للحصول على وظائف مناسبة بمرتبات عالية، وفق موقع ويكي هاو.

كيفية استخدام حساب لينكد إن

- يقوم الراغب في الحصول على وظيفة مناسبة بالدخول لموقع LinkedIn، ثم يتم إنشاء حساب جديد من خلال إضافة البيانات الشخصية المتعلقة بالراغب في التسجيل.

- بعد ذلك يتم إنشاء ملف شخصي، ويتم وضع صورة مركّزة لكيفية رؤية عالم العمل لك.

- يجب أن تحرص على أن يكون ملفك الشخصي يعرض الأشياء التي ترغب بعرضها للآخرين.

- يجب عليك أن تحدد ما إن كنت موظّفًا أو صاحب عمل أو تبحث عن وظيفة أو تعمل بشكل مستقل أو إن كنت طالبًا.

- يجب تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء الملف الشخصي من خلال الرابط المقدّم، إذ أن ذلك يساعد على إتمام الخطوة التالية بفعالية، وهي خطوة البحث عن الصلات.

- بعد ذلك يجب إضافة جهات الاتصال الاحترافية التي تعرفها أو ترغب بمعرفتها.

- عليك أن تستكمل بناء ملفك الشخصي، من خلال كتابة بيانات الوظائف السابقة والبيانات التعليمية، ثم يتم كتابة ملخص قصير أو عنوان يوضح هويتك الاحترافية في جمل قصيرة.

صورة الشخصية الاحترافية

- وبعدها يتم رفع صورة لملفّك الشخصي، على عكس شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، كما ينبغي أن تعكس هذه الصورة شخصيتك الاحترافية، ولا تستخدم صورًا لك في إحدى الحفلات حتى إن كانت الصورة جيدة.

- يتم إضافة التخصّصات إلى ملفك الشخصي.

- وبعدها يتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني أو موقع الشركة وبيانات حساب Twitter أو مدوّنتك.