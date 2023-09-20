رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «الوطنية للانتخابات» هيئة عريقة راسخة ومستقلة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مصر دولة مؤسسات، ولدينا هيئة عريقة راسخة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي مستقلة أثبتت على مدار سنوات واستحقاقات انتخابية متعددة، كفاءة مصرية في إدارة الانتخابات كلها.

وأضاف «فوزي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن عنوان بيان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم والمؤتمر الصحفي والإجراءات التي اتخذتها هو أن الدولة المصرية قادرة ومستقرة وماضية في تنفيذ دستورها واستحقاقاتها الانتخابية بانتظام وتتابع.

ووجه الشكر لمدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على ذكره مجموعة المبادئ التي وضعها الحوار الوطني، والهيئة الوطنية للانتخابات لها كل الدعم وعليها مهمة كبيرة.

ولفت أن مجموعة المبادئ الصادرة من الحوار الوطني هي تعبير بأن الدولة المصرية دولة مستقرة وعازمة على تنفيذ استحقاقاتها ببسالة وثبات بغض النظر عن أي أشياء تقال، ومصر لها الطريق الذي تمشي فيه.