«الأرصاد»: العظمى على القاهرة الكبرى 32.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد استقرارا في الأحوال الجوية وتحسن قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، واستمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة.

تأثر مصر بالمنخفض الجوي

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ مصر تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة شمالية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، فإنّ الأجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، ويُتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أنّ الطقس خلال فترة الصباح يكون لطيف في معظم الأنحاء، كما أنّ وجود السحب سيحجب جزءً من أشعة الشمس، ونسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية لأن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل.