الغرف السياحية تبدأ دورات الوعي الثقافي للعاملين بالفنادق

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه استمرار لدور الغرفة في مساندة كافة الفنادق لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للسائحين والزوار، بدأت الغرفة في تنظيم دورات متخصصة للوعي الثقافي للعاملين بالفنادق المصرية.

وطالب نصار، خلال الخطاب الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية، بسرعة تواصل كل فندق مع منسق التدريب التابع للمحيط الجغرافي الواقع به الفندق، وإرسال عدد 2 من العاملين (مدير التدريب وفرد آخر على مستوى مدير) لحضور الدورات التدريبية المخصصة للوعي الثقافي، الذي بدورهم سيكونا مسؤولان بعد ذلك عن تدريب جميع موظفي الفندق على نفس الموضوع.

متابعة تنفيذ القرارات

وأشار رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن لجان وزارة السياحة والآثار ستقوم بالتحقق من تنفيذ ما جاء بهذا الخطاب حال تواجدها بالفندق، مشددا علي سرعة لذا إرسال أسماء المرشحين من كل فندق لمنسقي التدريب مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

وفي الإطار ذاته شددت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على جميع فنادق الجمهورية بضرورة التدقيق الشديد في اختيار العاملين بها سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية، مع التأكيد على عدم قيام إدارة المنشأة الفندقية بتشغيل الموظف الجديد بالفندق إلا بعد حصوله على الدورات التدريبية اللازمة.