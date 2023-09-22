«السناوي»: بداية الأستاذ هيكل الصحفية كانت في جريدة «الإيجيبشان جازيت»

تحدث الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، عن بداية الكاتب الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل الصحفية قائلا: «البداية كانت في جورنال «الإيجيبشان جازيت».. وده كان معروف وقتها وبيظر في أوائل الأربعينيات وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية وكانت تقرأ جدا وكانت بتوزع حوالي 100 ألف نسخة وكانت تتابع أخبار الحرب».

هيكل سيرة الأستاذ

وأضاف خلال الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» الذي يعرض على القناة الوثائقية: «في هذا التوقيت كانت القوات الإنجليزية موجودة في مصر وكانت بتوزع توزيع كبير».

وتابع: «الجورنال فكر وقتها يبعت مراسلين من أجل متابعة الحرب في العلمين وقتها عام 1942.. حسنين هيكل و3 زملاء طالب منهم موافقة من أهلهم.. وجاب ساعتها موافقة من خاله للذهاب إلى العلمين.. وهذه البداية الحقيقية للصحفي محمد حسنين هيكل».

تجربته الأولى في الصحافة

فيما أضاف الكاتب محمد سلماوي: «رئيس التحرير الإنجليزي وقتها لفت نظره نبوغ هيكل الصحفي وكان دائم الإشادة به.. وترقى هيكل في عمله إلى حد بعيد جدا.. وكانت تجربته الأولى في عالم الصحافة».