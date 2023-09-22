«إرادة جيل»: كل أمانات الحزب أجمعت على ضرورة ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن حزب إرادة جيل عندما أصدر بيان تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، أصدره بمصداقية وشعور حقيقي نابع عن وجود شبابنا وأهلنا وناسنا في ربوع مصر في كل أمانات الحزب، متابعاً: «حسينا بمصداقية الناس تجاه الرئيس السيسي ورغبتهم في أن يستمر في العطاء لفترة رئاسية جديدة».

تأييد الرئيس السيسي

وأضاف مطر، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزب له مبررات كثيرة في أنه يستقر على هذا الرأي وبالإجماع باستطلاع بكل الأمانات والأعضاء، وكانت النتيجة لحزب إرادة جيل بتأييد ترشيح الرئيس السيسي، مردفا: «نقف معه بكل قوة».

بيان تحالف الأحزاب المصرية

ولفت إلى أن الحزب كأحد أعضاء تحالف الأحزاب المصرية، أصدر التحالف بياناً منذ عدة أيام بالإجماع بعد مناقشات واجتماعات جرى الاستقرار بمناشدة الرئيس السيسي في الاستمرار كمسؤول أول عن النجاحات المحققة على مستوى أرض الواقع على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يعيشها العالم ومصر، وبالرغم من الظروف التي نمر بها من مناحٍ اقتصادية لكن نقول إن هذه الأمور عارضة وتنتهي على خير.