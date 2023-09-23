حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قررت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج حبس 3 متهمين من قرية الجلاوية بمركز طهطا، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش في أحد الأكمنة التي أعدت لهم بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدائرة مركز طهطا.

ضبط 3 متهمين بحيازة مخدرات

وتمكنت مديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 20 كيلوجراما، حيث تم استهداف المتحرى عنهم وضبطهم وبحيازتهم المواد المخدرة.

بدأت الواقعة بورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها قيام 3 أشخاص بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة طهطا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش تمهيدا لترويجها على عملائهم وراغبي الكيف، ومبلغ مالي وعدة هواتف محمولة.

اعتراف المتهمين بالواقعة

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم والسيارة للتنقل بها، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.