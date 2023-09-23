السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شخص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة «د.ع.د»، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، بعد اتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه «ج.ع.ع»، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما، عندما اتهمت جهات التحقيق المختصة بدائرة مركز طما المتهم بالشروع في قتل المجنى عليه بعد التعدي عليه بسلاح ناري، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أمن سوهاج وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه، فقام بالتعدي عليه بسلاح كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بعاهة مستديمة بنسبة 50%.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه جهات التحقيق تهمة الشروع في القتل، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.