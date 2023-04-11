وزير الخارجية المصري يزور اليونان.. والاقتصاد والطاقة على رأس المباحثات

يجري وزير الخارجية المصري، زيارة رسمية لليونان اليوم، ومن المتوقع أن تشهد مباحثات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

لقاء بين وزيري الخارجية المصري واليوناني

وقال عبدالستار بركات، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أثينا، إن الزيارة ستشهد لقاءً بين وزيرا خارجية البلدين يعقبها عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفديّ البلدين.

مجالات متعددة بلقاء وزيري الخارجية المصري واليوناني

وأضاف أن وزير الخارجية المصري سيعقد لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني مُؤكدًا أن المباحثات ستركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتغيرات المناخية.

وذكر مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من أثينا، أن الزيارة ستشهد مباحثات حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، مُشيرًا إلى أن هناك تطابقًا في وجهات النظر المصرية اليونانية بشأن العديد من الموضوعات.

ولفت إلى أنه من المتوقع مناقشة ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال هذه الزيارة، كما أكد أن ملفات التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، ستكون مطروحة للنقاش على طاولة مباحثات وزير الخارجية المصري في زيارته لليونان.