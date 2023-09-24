هل نشهد موجة حارة بعد ارتفاع درجات الحرارة في بداية الخريف؟

بدأ فصل الخريف رسميا أمس السبت 23-9-2023، ومن سماته أنه يمتز بالأجواء المعتدلة وانخفاض درجات الحرارة، إلا أنه رغم بداية فصل الخريف فلكيا إلا أن اليوم الأول منه شهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وهو ما دفع المواطنين لمعرفة مدي استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، وتسألوا عن إمكانية تعرض البلاد بموجة حارة نتيجة لما شهدوه في فصل الصيف.

ومن جهتها، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة طفيف ومؤقت ولا يرقى لوصفه بموجة حارة، مشيرة إلى أن الأجواء تظل لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبي في الرياح، يؤدي إلى مزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف

وفسر الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية سبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطببعي في بداية فضل الخريف 2023، موضحة أن البلاد تشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وعدم وجود سحب مؤثرة في النهار، وبالتالي يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرار نهارا على مدار الأسبوع، بينما تشهد درجات الحرارة انخفاضا في الصباح الباكر وخلال الساعات المتاأخرة من الليل، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

هل نشهد موجة حارة في فصل الخريف؟

وبررت الدكتورة منار غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال هذا الأسبوع، موضحة أنه من الطبيعي في النصف الأول من فصل الخريف ارتفاع درجات الحرارة، ومتوقع أن نشهد ارتفاعا بمعدل من درجتين لثلات درجات، وهو ارتفاع طفيف عن الأسبوع الماضي وأعلى من المعلات الطبيعية، بسبب التأثر بامتداد المرتفع الجوى في طبقات الجو العليا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة سطوع الشمس وعدم وجود سحب، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، موضحة أنها لا تسمى موجة حارة وتكون في فترات النهار أما فى الليل تكون الأجواء لطيفة تماما على معظم محافظات الجمهورية وخاصة الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وذكرت «غانم» أن فصل الخريف انتقالي يأخذ سمات من الفصول القبلية والبعدية، فالنصف الأول منه يأخذ بعض سمات فصل الصيف، ويكون فيه بعض الأيام درجات الحرارة مرتفعة، لكن ليست ارتفاعا كبيرا وتكون أعلى من المعدل الطبيعي بقيم طفيفة وهذا ما نشهده هذه الأيام، مشيرة إلى أن النصف الثاني من فصل الخريف تكون درجات الحرارة فيه حول المعدل الطبيعي أو منخفضة تأخد من بعض سمات فصل الشتاء.

درجات الحرارة الأحد 24 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.