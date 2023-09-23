توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تحذير من ظاهرة خطيرة في بداية الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار في نهار يوم الأحد ثاني أيام فصل الخريف، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سبب انخفاض درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة في بداية فصل الخريف، أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، لافتة إلى أنه تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت «الأرصاد» أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، محذرة من أنها تكون كثيفة أحيانَا على مناطق الوجه البحري مدن القناة ووسط سيناء، مضيفة أنه تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد 24 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 25 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.