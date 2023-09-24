سماح عبد العاطي: أول ما سمعه «هيكل» كان صوت والدته وهي تقرأ السير الشعبية

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل لم يكن يتحدث كثيرا عن نفسه ولكن في مرات معدودة ذكر معلومات عن بدايته ونشأته، حيث قال إنه ولد في القليوبية ووالده كان يعمل في تجارة الغلال في مصر القديمة وأسرته كانت لديها مراكب تبحر في النيل.

وأضافت سماح عبدالعاطي خلال استضافتها بحلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، أن أسرته لم يكن بها أحد له علاقة بالصحافة أو الأدب، حيث كان والده لم يعرف القراءة والكتابة ولم يتعلم أو يدخل المدارس، ولكن الغريب أن والدة «هيكل» كانت خريجة مدارس وتعلمت في بداية القرن.

وأشارت إلى أن والده يحب سماع السير الشعبية حيث لم يكن في الماضي وسيلة ترفيه سوى حكي الحواديت والشعر، ولأن والدته متعلمة كانت تأتي بالكتب والسير الشعبية وتقرأ لزوجها بصوتها هذه الكتب.

وأوضحت أن أول صوت سمعه «هيكل» كان صوت والدته وهي تقرأ لوالده السير الشعبية، حيث كان يتسلل الصوت لمكان جلوسه، ولم يكن يتوقع والداه أن هذا الصوت كان يُكوّن خياله وفكره.

ولفتت إلى أن منزل هيكل كان يحتوي على مكتبة كبرى لأنه صادف أن مكان المنزل في الحسين توجد مكتبة ودار نشر، وفيما يبدو كانوا يتبادلون الهدايا بالكتب.