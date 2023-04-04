البنوك الخاصة تنافس «الحكومية» بشهادات ادخار جديدة.. و«أبوظبي» يقدم عائد 18.5%

عادت بنوك القطاع الخاص، لتنافس بمنتجاتها المصرفية، بشهادات ذات عائد مرتفع، بعد أيام من طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص.

وأعاد بنك أبوظبي التجاري مصر، التذكير بشهادة الـ 18.5% لديه، والمطروحة قبل أيام من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%.

شهادة ادخار من بنك أبوظبي التجاري

وذكر بنك أبوظبي التجاري مصر، في بيان على حسابه بموقع فيسبوك، أن شهادة الـ 18.5% الثلاثية لديه بـ 4 دوريات صرف للعائد، يومي (15.5%)، شهري (17.25%)، ربع سنوي (17.75%) وسنوي (18.5%)، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه، ومضاعفات الـ 50 ألف جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي

كان البنك التجاري الدولي CIB مصر، طرح أمس، شهادة جديدة بعائد 22% ثابت لمدة 3 سنوات بحد أدنى للإصدار 3 ملايين جنيه، وذلك بعد 48 ساعة من قيام بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادتي الـ 19% ثابتة والـ 22% متناقصة.

67 مليار جنيه حصيلة «الأهلي ومصر»

وجمع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر 67 مليار جنيه تقريباً في أول يومين من طرح الشهادتين الادخاريتين، بحسب إعلانهما، واحتفظ البنكان الحكوميان «الأهلي ومصر» بأقل حد أدنى لشراء وإصدار الشهادات الجديدة من بين البنوك المنافسة، حيث يبلغ الحد الأدنى للشراء لديهما 1000 جنيه.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، ليصلا 18.25% للأول و19.25% للثاني.

توقعات بانضمام المزيد من البنوك

وتوقع خبراء في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن تقدم البنوك الخاصة في مصر على طرح شهادات إدخارية جديدة بعائد منافس لشهادات البنكين الأهلي ومصر.