استشارية نفسية: كبار السن أكثر تأثرا باضطرابات النوم من الشباب

قالت ريهام الفقي، استشارية الصحة النفسية، إن اضطرابات النوم تعتبر أكثر عرضة على كبار السن، ويؤثر ذلك على جودة الحياة وانتظامها والصحة الجسمانية أغلب الوقت.

مراحل النوم التي يمر بها الإنسان

وأضافت «الفقي»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك 80 نوعا من اضطرابات النوم لدى الناس، ويجب اللجوء للدكتور أو الأخصائى النفسي، بناءً على استمرار الاضطراب وقوته أكثر من 6 شهور، وهناك مراحل من النوم وهي النوم الابتدائي ثم النوم العميق ومرحلة الأحلام والأخير هي مرحلة اللا وعي وتأخذ كل مرحلة ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لذلك قدَّر الأطباء عدد ساعات النوم الطبيعي 7 ساعات.

كبار السن يؤثر عليهم عاملان مهمان

وتابعت أن كبار السن يؤثر عليهم عاملان مهمان وهي منطقة ما تحت المهاب ويحدث بها ضمور ولذلك تتغير الساعة البيولوجية لديهم وأيضًا نقص إفراز الكورتيزول والميلاتول نتيجة الضمور وتقدم السن ويمكن علاجها بأخذ بعض المكملات التي تحقق إعادة إفراز تلك الهرمونات وإصلاح الضمور الناتج.