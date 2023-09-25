وسائل إعلام: وقوع عدة انفجارات في مدينتي أوديسا وكريفوي روج الأوكرانيتين

ضربت عدة انفجارات في أوديسا جنوب أوكرانيا، وفي مدينة كريفوي روج بمنطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا من بينها مناطق: «أوديسا - دنيبروبيتروفسك - كييف - زيتومير - فينيتسا - تشيركاسي - بولتافا - تشيرنيهيف - خاركيف - سومي»، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

هجوم بمسيرة فوق مقاطعة تولا شمال العاصمة الروسية

وتصدت قوات الدفاع الجوي الروسية، هجومًا بطائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا شمال العاصمة «موسكو»، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم وصفته بـ«الإرهابي» بمسيرة على أهداف على أراضيها، مشيرة إلى إسقاط مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.

بدوره، قال السفير الروسي لدى كندا، أوليج ستيبانوف، اليوم الاثنين، إنه سيرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية ومكتب رئيس الوزراء الكندي، يطلب فيها توضيحًا بشأن دعوة وتكريم عنصر قومي أوكراني سابق في وحدات «إس إس» النازية الألمانية داخل «مجلس العموم» الكندي.

واعتبر ستيبانوف في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن ما حدث في مجلس «العموم» الكندي لم يكن عن طريق الخطأ، وإنما هو نتيجة لانتهاج سياسة الإفلات من العقاب.

رئيس «العموم» الكندي يقدم اعتذاره.. والسبب ياروسلاف هونكا

وأمس الأحد، قدم رئيس «مجلس العموم» الكندي، أنتوني روتا، اعتذاره لدعوة وتكريم قومي أوكراني مسن تبين أنه كان ينتمي إلى وحدات «إس إس» النازية الألمانية يدعى ياروسلاف هونكا، وقال في بيان: «أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن تصرفي».

وكان رئيس «مجلس العموم» الكندي،، قدم ياروسلاف هونكا، على أنه من المحاربين القدامى الذين قاتلوا الروس خلال الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة الماضي، خلال حفل نظمه برلمان البلاد بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، طالب زعيم المعارضة، بيير بويليفر، عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو باعتذار شخصي على دعوة هونكا إلى «مجلس العموم» وتكريمه.

وقال روتا، إنه اتخذ وحده القرار بدعوة هونكا إلى «مجلس العموم» الكندي، مضيفا إن،لم يكن هناك أي شخص بما فيه الوفد الأوكراني على دراية بالأمر أو من سيتم تكريمه.وكان مكتب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، حمل في وقت سابق، رئيس «مجلس العموم»، أنتوني روتا، مسؤولية دعوة المقاتل الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى برلمان البلاد.

بدوره، سيجري سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة.