خطة تخفيف الأحمال في الهرم اليوم.. اعرف الموعد والمناطق

قررت شبكات الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إجراء تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 22 منطقة واقعة بنطاق الشبكات بمحافظة الجيزة، اليوم، لمدة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً.

مناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار بشبكات الهرم

وجاءت المناطق التي سيتم إجراء تخفيف الأحمال عنها بمناطق شبكات كهرباء الهرم كالتالي: «هضبة الهرم منطقة ن بالمرحلة الثانية - المنيب بجوار سنترال المنيب - مصر إسكندرية الصحراوي بجوار المدرسة الفندقية أول طريق مصر إسكندرية الصحراوية - طموة بجاور الجمعية التعاونية للبترول - البحر الأعظم بجوار عمارات الجمل بساقية مكي - شارع البحر الأعظم بجوار مسجد الخلفاء الراشدين - شارع الزهور من عثمان محرم بالطالبة - شارع خاتم المرسلين بجوار الشرقيىة للدخان بالعمرانية - شارع الزهور من عثمان محرم بالطالبة - شارع ناصر الثورة بجوار كلية التربية الرياضية - شارع أحمد كامل بجوار محافظة الجيزة».

إلى جانب مناطق: شارع المجزر الآلي بالمنيب - شارع ترعة الزمر بجوار الوحدة البيطرية بنصر الدين - منطقة فكيهة بترسا - نهاية شارع خاتم المرسلين بالطالبية - منطقة شارع ابو بكر الصديق حتي شارع فيصل - شارع التلاتيني الجديد امام سنترال العمرانية - شارع سنترال العمرانية من شارع مستشفي الصدر - كوبري عثمات من الطالبية بجوار بدر للاستثمار - منطقة الكنيسة من شارع قنطرة الساحل حتى شارع عثمان محرم - شارع ركن الصفا من شارع الشافعي ومتفرعاته».

المناطق الواقعة بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة

وتنشر «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين أرقام التليفونات الخاصة بجميع الشبكات والإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له:

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحي الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.