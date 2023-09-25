ارتفاع مؤشر الدولار عالميا.. وتراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوياته

ارتفع مؤشر الدولار نحو 105.6 نقطة اليوم، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس، إذ أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» على توقعات متشددة بشأن السياسة النقدية بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة في سبتمبر، لكنه أشار إلى رفع آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام وتخفيضات أقل لأسعار الفائدة عما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

ارتفاع مؤشر الدولار

وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة، أنّ نمو قطاع الخدمات الأمريكي تراجع إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر، وأنّ إنتاج الصناعات التحويلية استمر في الانكماش بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وفي الجلسات الأخيرة، ارتفع الدولار أكثر مقابل الين الياباني، حيث ظل بنك اليابان ملتزمًا بالسياسة النقدية فائقة التيسير، واستمر الدولار في الارتفاع مقابل العملات المضادة، حيث انتشرت معنويات العزوف عن المخاطرة في الأسواق.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 111.20 خلال 12 شهرًا.