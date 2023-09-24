أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في 3 بنوك.. عائد ربع سنوي

أتاحت 3 بنوك أنواعا مختلفة من حسابات التوفير، بالعملة المناسبة للعملاء، من بينها «الدولار»، بعائد يصرف ربع سنويًا، حسب جدول أسعار العائد.

حساب توفير بالدولار من بنك مصر

يوفر بنك مصر حساب توفير بالدولار بعائد يصل من 1.88 إلى 2.28% سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 200 دولار، إذ أن العائد يكون على سبيل المثال من 200 دولار إلى 5 آلاف دولار 1.88% سنويًا، ومن 500 ألف دولار لـ250 ألف دولار العائد 2.08%، ومن 500 ألف دولار لأكثر 2.28% سنويًا.

حساب التوفير الدولار من بنك بلوم مصر

يقدم بنك مصر حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 1.75% سنويًا، ودورية صرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 دولار.

حساب الدولار من المصرف العربي الدولي

وبالنسبة لحساب التوفير في المصرف العربي الدولي يصل إلى 1.25% سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب ألف دولار، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة 20 ألف دولار.