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الرئيس السيسي: نحرص على دفع القطاع الخاص لقيادة التنمية في مصر

كتب:

محمد عزالدين
01:07 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على أن يقود القطاع الخاص، التنمية: «هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على إن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ أيوة ده موجود، واترجم، مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو القيادة السياسية متمثلة في رئيس الدولة، لكن من خلال إجراءات نعلنها باختصار لكم».

أضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ: «قولنا فيه وثيقة سياسة ملكية الدولة، والهدف منها الاستثناءات كلها التي كانت تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وغيرها، الكلام كله تم إلغاؤه تماما، حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافئة مع الجميع».

وتابع: «النقطة الثانية أن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق أكثر من 22 قراراً أو إجراء الهدف منها تحفيز وتشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة، والنقطة الثالثة إننا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية يقرب من 140 أو 150 مشروعاً هنعطيها حوافز تصل إلى إعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنوات للشركات المستعدة تعمل في المشاريع اللي ليها أولوية».

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