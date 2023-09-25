أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: لا توجد بدعة حسنة في الدين

تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس عن معنى البدعة وضوابطها، وهل توجد بدعة حسنة؟

أمين الفتوى يوضح معنى البدعة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس» إن البدعة تأتي بمعنى «التعبد لله بما لم يشرعه»، فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله أو لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء فهو مبتدع، أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعُرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين.

وتابع: ليس في الدين بدعة حسنة، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة أي يبدأ العمل بها، أو يبعثها بعد تركها.