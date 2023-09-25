عالم أزهري: القرآن أمرنا بالتعامل برأفة ورحمة مع كل الناس

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم وضع دستورا لتعامل الإنسان مع غيره، ويعلمنا أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة التي لا بد أن نقتدي بها، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: «ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك».

سلامة: لسيدنا النبي رحمة في قلبه وسلوكه

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره من الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «كان لسيدنا النبي رحمة توجد في قلبه وسلوكه وتعاملاته، يتعامل مع كل الناس بلين ورحمة ورفق، ولازم نخلي بالنا إن الفظة والغلظة هتجعل الناس تنفض من حولك».

واستكمل: «القرآن علمنا أن أهل الجنة هم اللي فيهم اللين والرحمة والرأفة، لو أنت فظ غليط مع جيرانك هيبعدوا عنك، لو كذلك مع زوجتك هتبعد عنك حتى مع أولادك وأهلك هيبعدوا عنك».