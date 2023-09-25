مذيع بقناة الناس: الإفتاء دون علم إشكالية كبرى نواجهها في مجتمعاتنا

قال الإعلامي مهند السادات، مذيع برنامج «فتاوى الناس»، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الفتوى دون علم في قوله «فإنما شفاء العي السؤال»، لافتا إلى أنه يجب علينا أن نطبق المثل الشعبي فى حياتنا «إدي العيش لخبازه»، بمعنى أهل الاختصاص علينا اللجوء لهم.

حذرنا النبي من الإفتاء دون علم

وتابع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «عندنا إشكالية كبرى إن ناس كتير ليس عندها علم تفتي وتهاجم، ما يتسبب في كثير من المشكلات ولا يقتدون بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في مناسبة جليلة وهي مولد النبي، وتجد من يفتى بدون علم ويقول بدعة، فعليهم أن يتوقفوا عن الإفتاء دون علم».

واستشهد السادات بواقعة حدثت في عهد سينا النبي صلى الله عليه وسلم، عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.