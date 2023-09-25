أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف الفرق بين بدعتي الدين والدنيا

تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس عن الفرق بين البدعة في الدين والدنيا.

الفرق بين بدعتي الدين والدنيا

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إن البدعة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون لها علاقة بالدين أو الدنيا، فإذا كان لها علاقة بالدين ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله؛ فهذه بدعة دين قولاً واحدا، وإذا كان لا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة شرعها الله فهي بدعة في الدنيا.

وتابع: «المحدثات في الدين تذم لأنها تخترع وإليه يضيفها صاحبها، وعلى العكس من ذلك المحدثات في الدنيا لا تخترع فالمحدثات في الدنيا لا تضاف إليها، ولذا لم تكن مذمومة بل مشروعة مباحة، وهذا مثل اختراع الساعة، والسيارة وغيرها».