افتتاح فعاليات احتفال يوم السياحة العالمي بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة، بدءا من اليوم حتى 30 سبتمبر، بمركز الحرية للإبداع، وبحضور الدكتورة إيناس دياب مديرة مركز الحرية للإبداع، والقنصل يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، وعدد من الفنانين ورموز المجتمع السكندري ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.

وقالت العرجاوي، في كلمتها إن اليوم العالمي للسياحة، الذي ترعاه منظمة السياحة العالمية منذ العام 1980 يعد حدث هام لتجميع كافة الأطراف والشركاء لتعزيز فرص التعاون والمشاركة من أجل تحقيق شعار الاحتفالية «السياحة والاستثمار الأخضر».

تابعت «العرجاوي»، أن العالم أجمع في حاجة ماسة من أجل تسخير القطاع السياحي بما لديه من إمكانيات مستدامة لخدمة الإنسان في مختلف المجالات الحياتية، من أجل مستقبل واع لمواجهة التغيرات العالمية.

العرجاوي: السياحة والاستثمار الأخضر هدف يستحق التكاتف

أكملت مدير عام التنشيط السياحي، أن هذا لن يتحقق إلا بالتفاهم المتبادل وتكاتف مؤسسات المجتمع بمختلف الحكومات والهيئات والمؤسسات حول محاور مشتركة لتنمية القطاع السياحي برؤى جديدة تتفق مع شعار «السياحة والاستثمار الأخضر».

وأكدت أن للإسكندرية مكانتها الخاصة سياحيا لدى زوار المدينة الساحلية من السياحة الداخلية والخارجية، ولديها مقومات متعددة الأغراض السياحية إلا إنها لا تزال بحاجة للأفكار المتجددة لتكون في المكانة التي تستحقها،

العرجاوي : الإسكندرية لها مكانتها الخاصة سياحيا

أكدت، أن للسياحة قوة مؤثرة لخلق حلقة وصل لتحقيق دور محوري في حياة الفرد والمجتمع، وتحقق تأثير فعال للتحديات العالمية في الطوارئ المناخية وتعزيز سبل الاقتصاديات

فيما قدمت الدكتورة داليا سارى أخصائي السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعريفا عن شعار اليوم العالمي للسياحة، هذا العام عن «الاستثمار الأخضر» والتحول من السياحة بالفكر التقليدي إلى السياحة قطاع من الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار الأخضر في المنشآت السياحية والاستثمار والتدريب الأخضر للعنصر البشري.

الرسم على أشرع المراكب

وشاركت مدير عام التنشيط السياحي الجمهور السكندري، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، ليتضمن افتتاح «سيمبزيوم كيمت» وهو عبارة عن الرسم على أشرع المراكب بأحد الشواطئ الخاصة «شاطئ هيلتون كورنيش»، وحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم افتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمبكز الثقافي الروسي، وورش يدوية للأطفال وختام مهرجان الرسم «سيمبزيوم كيمت».