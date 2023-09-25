الأرصاد تحذر من «شبورة كثيفة» بالطرق الزراعية وتقدم 7 نصائح لتفاديها

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن هذه الأيام تشهد سيطرة مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى حدوث مجموعة من الظواهر خلال هذه الأيام، أبزرها الشبورة المائية الكثيفة التي قد تعمل على انعدام الرؤيا.

ظواهر جوية متوقعة خلال الأيام المقبلة

أضافت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن المرتفع الجوي من المتوقع أن يؤدي إلى:

- ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح لتفادي مخاطر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، وهي:

- القيادة بهدوء.

- التوقف عن قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا؛ لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.