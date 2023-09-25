«الأوقاف»: أكثر من 5874 إماما وإداريا على طريق البحث العلمي

حرصت وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية؛ إذ شهد مجال البحث العلمي بالدراسات العليا طفرة كبيرة في التطوير والاهتمام، وأعلنت الوزارة أنّ هناك أكثر من 5874 إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا.

ويأتي ذلك على النحو التالي:

البحث العلمي بالدراسات العليا

عدد الحاصلين على الدكتوراه من الأئمة 674 إمامًا.

عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة 1645 إمامًا.

عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة 2162 إمامًا.

عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراه 13 واعظة.

عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير 17 واعظة.

عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراه 26 إداريًّا.

عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير 104 إداريين.

عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين 54 إداريًّا.

عدد المسجلين بمنحة الماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والجامعات المصرية 1339 إمامًا وإداريًّا وواعظة.

مجال توفير فرص العمل

تعيين 4258 عاملًا في مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2020.

تعيين 3011 إمامًا في مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016 وإعلاناتها التكميلية، وأوائل الخريجين، وذلك في الفترة من 2016 حتى 2022.

تكليف 138 فني وأخصائي تمريض، وذلك في الفترة من 2015 حتى 2022.

الإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

الإعلان عن 2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وبذلك يكون إجمالي فرص العمل التي وفرتها وزارة الأوقاف خلال تلك الفترة قد بلغ 7407، إضافة إلى فرص العمل بنظام الأجر مقابل عمل، وآلاف فرص العمل التي توفرها هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية

أولا : مشروعات تم الانتهاء منها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها 17055 وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت 2,109,306,405 جنيه، وذلك على النحو التالي:

14702 وحدة إسكان اجتماعي واستثماري واقتصادي بتكلفة قدرها 1,759,381,223 جنيه منها 12598 إسكان اجتماعي.

- 2353 وحدة تجارية وخدمية.

ثاني: مشروعات جار العمل بها

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا (11646) وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (5,005,917,602) جنيه، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ (2,168,028,663) جنيه، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت 43%، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.

ثالثا: العوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة

حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%، ومن أهم هذه المشروعات:

• مشروع الإسكان الاستثماري (سما أسوان) بمحافظة أسوان والذي يشمل 300 وحدة سكنية و33 محلًا تجاريًا.

• مشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ويتكون من عدد (30) وحدة إدارية و8 محلات تجارية.

• مشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ويتكون من 44 وحدة إدارية.

• مشروع المول التجاري بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ويتكون من عدد (28) محلًا تجاريًّا.

• مشروع سوق الخميس المرحلة الأولى بالمطرية في محافظة القاهرة، ويتكون من 170 محلًا تجاريًّا.

• مشروع سوق الخميس (المرحلة الثانية) بالمطرية بمحافظة القاهرة، ويتكون من 120 محلًا تجاريًّا و264 وحدة إدارية و769 باكية تجارية.

• مشروع برج سكني إداري تجاري بمحافظة البحيرة، ويتكون من 55 وحدة سكنية، بالإضافة لـ3 وحدات إدارية، و5 محلات تجارية.

• مشروع برج سكني بمحافظة بني سويف، ويتكون من 29 وحدة سكنية.

• مشروع مبنى تجاري إداري بمحافظة كفر الشيخ ويتكون من 12 وحدة إدارية و4 محلات تجارية.

رابعا: إيرادات الهيئة

- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد سنوي في تاريخها، إذ بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2022/ 2023 مبلغًا وقدره (2,285) مليار جنيه، بزيادة قدرها (250) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها 467 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25,7% عن العام المالي 2020/ 2021م.

- حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، إذ سجل إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /3/ 2023م حتى 31/ 3/ 2023م مبلغًا وقدره (306,732,153) جنيه، بزيادة قدرها (66,856,636) جنيه، بنسبة تقدر بنحو 27.9% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (185,126,760) جنيه، بنسبة قدرها 152.2% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.