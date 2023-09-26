الكاتب الصحفي صلاح مغاوري: الإسماعيلية الجديدة تدخل ضمن المدن الأكثر ذكاء

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن محافظة الإسماعيلية لها خصوصية كبيرة باعتبارها إحدى محافظات القناة، وتتمتع بطبيعة جغرافية متميزة، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها الكثير من الإمكانات باعتبارها أحد المنافذ الرئيسية على قناة السويس.

محافظة الإسماعيلية لديها إمكانات هائلة

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن محافظة الإسماعيلية لديها إمكانات هائلة، ويمكن تنميتها واستخدامها في تنمية الاقتصاد الوطني، وهي إحدى الركائز التنموية التي يعتمد عليها مشروع محور تنمية قناة السويس، باعتبار أن محافظة الإسماعيلية يوجد بها مقر قناة السويس، وهو المقر الرئيسي الذي يحرك حركة الملاحة في قناة السويس.

كما أكد «مغاوري» أنه تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على أحدث الطرز المعمارية، ويتوفر بها الخدمات العصرية المختلفة، وتعد من المدن التكنولوجية الجديدة.

إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة

وأوضح أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد من المدن الرئيسية ضمن 22 مدينة أنشأتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، لتنضم إلى المدن الأكثر ذكاءً، كما تم تطوير الكثير من القرى بمحافظة الإسماعيلية.