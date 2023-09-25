«الأوقاف» تكشف عن صفحاتها الرسمية على «فيسبوك».. تنشر الوسطية

شهد مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، اهتمامًا وتطورا كبيرا، حيث تم إطلاق (36) صفحة وموقعًا وقناة، منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير، وهي صفحات (الإعجاز الرباني في الكون - وعي - مجلة الفردوس - عشاق اللغة العربية - أطفالنا - لغة الإشارة - مراكز الثقافة الإسلامية - مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم - موفدو الأوقاف المصرية - المراكز الإسلامية بالخارج).

تطور محتوى الوزارة

كما حقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورًا في المحتوى الذي تقدمه، انعكس إيجابًا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (32642479) زائرًا، وتم إنشاء قناة (منبر التجديد) على موقع اليوتيوب خلال العام 2018-2019م، وبلغ عدد المشتركين فيها (18355) مشتركا.

كما تم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019م، ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (36741) زائرًا، كما تم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، حول ثلاثة كتب هي: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية).

كما تم إطلاق الكتاب المرئي والمسموع، وإطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على الساوند كلاود، وإطلاق قناة (منبر التجديد) الصوتية على التليجرام، وإطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر (44) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما تم نشر (300) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وإنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية.