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«الأوقاف»: مئات المنح التعليمية المجانية خلال العشر سنوات الماضية للأئمة

كتب:

رؤى ممدوح
10:25 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنجازات كبيرة في شتى مسؤولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، كما اهتمت الوزارة بشكل خاص بمجال المنح التعليمية المجانية.

المنح التعليمية المجانية

وحول المنح التعليمية المجانية لوزارة الأوقاف، فإنه بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، تم منح (1339) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير، خلال الفترة من 2017م وحتى 2023م، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالي:

1. العام الدراسي 2017 / 2018م تم منح (100) إمام منحة ماجستير.

2. العام الدراسي 2018 / 2019م تم منح (118) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير .

3. العام الدراسي 2019 / 2020م تم منح (64) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير .

4. العام الدراسي 2020 / 2021م تم منح (780) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير.

5. العام الدراسي 2021 / 2022م تم منح (78) إمامًا وإداريًّا منحة الماجستير، بالإضافة إلى منح (39) إمامًا وإداريًّا منحة الماجستير من الجامعات المصرية.

6. العام الدراسي 2022 / 2023م تم منح (160) إمامًا وواعظة وإداريًّا منحة الماجستير.

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