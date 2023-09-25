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«الأوقاف» في 10 سنوات: تطور كبير في مجال تعظيم الموارد الذاتية للوزارة

كتب:

رؤى ممدوح
07:25 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات كبيرة في شتى مسؤولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية.

إنجازات وزارة الأوقاف

وتأتي تلك الإنجازات في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة، التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات مجال تعظيم الموارد الذاتية في وزارة الأوقاف حتى 30 سبتمبر 2023 م.

تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

ومن أوجه الإنجازات التي قدمتها الوزارة؛ هو تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، وذلك بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين (5833) و(7257) جنيهًا، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على المساجد وضبط شؤونها وغل يد المتطرفين عنها وتكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة، منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل.

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بقلم رؤى ممدوح