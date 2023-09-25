«الأوقاف»: طفرة في مجال التدريب والتثقيف خلال السنوات الـ10 الماضية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إنّ الوزارة أحدثت طفرة كبيرة بمجال التدريب والتثقيف، ومختلف القطاعات من خلال التالي.

التطوير وافتتاح المراكز

- تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019م.

- تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم 460 إمامًا وواعظة.

- تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في 3 موضوعات تقدم لها 242 متسابقًا، وفاز بها 6 متسابقين، وتم توزيع 240,000 جنيه جوائز مالية على الفائزين.

- تم تدريب 27 مجموعة بواقع 2603 معلم من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

- تم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب 26653 إماما وواعظة خلال هذه الفترة.

- تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ45 إمامًا، ودورة للواعظات لـ19 واعظة.

- تم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 122 برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة ICDL حتى الآن 1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا.

- تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لـ51 إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل.

- تم تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لـ643 إمامًا وواعظة.

- تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لـ 97 إمامًا وواعظة.

- تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لـ20 من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

- تم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لـ50 إمامًا وواعظة.

- تم تنفيذ 11 دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لـ264 إمامًا وواعظة.

- تم تنفيذ 116 دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات 6665 متدربًا.

- تم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ 153 برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و15 برنامجًا دوليًّا.

- تم تنفيذ 107 دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد 41466 إمامًا.

إطلاق الدورات التدريبية المشتركة

- تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع 24 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.

- تم توقيع 14 ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م.

- تم عقد 11 دورة دولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لـ282 متدربًا.