أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك.. مستقر

سجلت أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم، 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري، 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقًا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.39 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، وفقًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.