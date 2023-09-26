متى ستنخفض درجات الحرارة في فصل الخريف؟.. «الأرصاد» تجيب

منذ بداية فصل الخريف، السبت الماضي، تشهد درجات الحرارة ارتفاعا على غير المعتاد خلال هذا الفصل، وسجلت درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، رغم انتهاء الصيف، فمتى تنخفض درجات الحرارة في فصل الصيف؟

أجابت هيئة الأرصاد الجوية، عن السؤال وقالت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة مرتفعة رغم انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف، موضحة أنّ النصف الأول من فصل الخريف يشهد نفس حالة الجو خلال فصل الصيف من حيث ارتفاع الحرارة، لكن لا تصل إلى موجات حارة كالتي شهدتها البلاد خلال فصل الصيف.

حالة الجو خلال فصل الخريف

وأضافت غانم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ فصل الخريف معروف بأنه فصل التقلبات الجوية، وبداية من النصف الثانى من فصل الخريف، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مؤكدة أنّ النصف الثاني من فصل الخريف يحمل سمات فصل الشتاء نفسها من حيث انخفاض درجات الحرارة والأمطار.

وتابعت بأن حالة الجو في النهار تكون حارة، فيما يشهد الليل اعتدال حالة الطقس، لكن ليس هناك فجوة كبيرة بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل في الوقت الحالي.

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 27 درجة مئوية.