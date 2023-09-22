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وداعا للمواصلات.. أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر

كتب:

سعيد رمضان
11:02 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
أرخص 5 سيارات «زيرو» فى السوق المصرى

أرخص 5 سيارات «زيرو» فى السوق المصرى

يطمح عدد كبير من المواطنين لامتلاك سيارة جديدة خاصة بهم، تساعدهم في تنقلاتهم اليومية والذهاب للعمل، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصرية تناسب عددا كبيرا من المواطنين، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

- سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 جديدة، موتور1000 سي سي، ضمان 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون برتقالي، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بقوة 67 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، ويصل سعرها إلى 365 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 109,470 جنيها وقسط 6,492 جنيهاً شهريا.

- سيارة رينو داستر H2 موديل 2022 جديدة، موتور1600 سي سي، ضمان 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون بيج داكن، ناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 115 حصانا، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 375 ألف جنيه، بمقدم  يبدأ من 112,500 جنيه وقسط  6,672 جنيها شهريا.

- سيارة شانجان السفن L2 موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي، لون أزرق، ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات، بقوة 107 أحصنة، بها تكييف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 375 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 112,500 جنيه وقسط 6,672 جنيها.

سيارات جديدة للبيع

- سيارة شانجان ايدا L1 موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، لون أبيض، وناقل حركة مانيوال 4  سرعات، بقوة 125حصانا، بها تكييف وزجاج كهربائي، بسعر 385 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 115,500 جنيه وقسط 6,850 جنيها شهريا.

سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، ضمان 150000 ألف كيلومتر أو 5 سنوات، لون فضي، ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بقوة 103 أحصنة بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 405 آلاف جنيه، بمقدم يبدأ من 121,500 جنيه وقسط 7,206 جنيهات.

 

 

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بقلم سعيد رمضان