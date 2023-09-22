وداعا للمواصلات.. أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر

يطمح عدد كبير من المواطنين لامتلاك سيارة جديدة خاصة بهم، تساعدهم في تنقلاتهم اليومية والذهاب للعمل، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصرية تناسب عددا كبيرا من المواطنين، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات.

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

- سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 جديدة، موتور1000 سي سي، ضمان 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون برتقالي، ناقل حركة مانيوال 5 سرعات، بقوة 67 حصان، بها تكيف وزجاج كهربائي، ويصل سعرها إلى 365 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 109,470 جنيها وقسط 6,492 جنيهاً شهريا.

- سيارة رينو داستر H2 موديل 2022 جديدة، موتور1600 سي سي، ضمان 100 ألف كيلومتر أو 3 سنوات، لون بيج داكن، ناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 115 حصانا، بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 375 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 112,500 جنيه وقسط 6,672 جنيها شهريا.

- سيارة شانجان السفن L2 موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي، لون أزرق، ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات، بقوة 107 أحصنة، بها تكييف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 375 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 112,500 جنيه وقسط 6,672 جنيها.

سيارات جديدة للبيع

- سيارة شانجان ايدا L1 موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، لون أبيض، وناقل حركة مانيوال 4 سرعات، بقوة 125حصانا، بها تكييف وزجاج كهربائي، بسعر 385 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 115,500 جنيه وقسط 6,850 جنيها شهريا.

- سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022 جديدة، موتور1500 سي سي تربو، ضمان 150000 ألف كيلومتر أو 5 سنوات، لون فضي، ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، بقوة 103 أحصنة بها تكيف وزجاج كهربائي، وتأتي هذه السيارة بسعر 405 آلاف جنيه، بمقدم يبدأ من 121,500 جنيه وقسط 7,206 جنيهات.