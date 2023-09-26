طوابير طويلة أمام مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد، اليوم توافد أعداد كبيرة من أهالي بورسعيد لتحرير توكيلات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.

وردد أهالي بورسعيد هتافات «تحيا مصر، ويحيا السيسي، والسيسي رئيسي» خلال تحرير التوكيلات مؤكدين أن هناك أمنا وأمانا، نعيشها في عهد الرئيس بعد فترة من التظاهرات والإرهاب والقلق

إقبال علي مكتب توثيق الشهر العقاري ببورسعيد

كان مكتب توثيق الشهر العقاري شهد إقبالا من أهالي بورسعيد خاصة من كبار السن والسيدات والمزارعين بجنوب بورسعيد مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي من أجل استقرار مصر والمشروعات الواعدة التي شهدتها مصر والمستمرة في إنشائها.

طوابير من أهالي بورسعيد خاصة العاملين بمصانع الملابس الجاهزة

بينما شهد مكتب الشهر العقاري بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد طوابير من أهالي بورسعيد، خاصة العاملين بمصانع الملابس الجاهزة بالاستثمار

وقال محمد علي عامل بأحد مصانع الاستثمار، أنه حرص على التواجد منذ السابعة صباحا لحجز دوره في الطوابير، لتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الله أرسل لنا الرئيس السيسي لحماية مصر والدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة

أما الحاجة فاطمة عبد الله، فقد استندت على ابنتها وتقف في الطابور أمام الشهر العقاري، ورددت هتافات وهي تبكى «تحيا مصر»، موضحة أن ابنها توفي بسبب الانفلات الأمني بعد أن هاجمه آخر بسكين خارج عن القانون، لذلك تطالب الرئيس باستكمال المسيرة وانتشار الأمن أكثر لمنع الجريمة.