عاجل.. مفاجأة حول إعادة لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري «خاص»

طالب البعض داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بسبب وجود أخطاء فادحة من حكم اللقاء أمين عمر، أثرت بالسلب على نتيجة المباراة، التي جمعت الفريقين أمس الإثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ65.

أصوات داخل اتحاد الكرة تطالب بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

ووفقًا لمصدر داخل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، فإن «هناك من تحدث من مجلس إدارة الجبلاية مع بيريرا، رئيس لجنة الحكام، بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، لاسيما أن الحكم أمين عمر، اعترف خلال حديثه مع غرفة الفار أمام الرأي العام، أن الكرة لمست يد مدافع المقاولون العرب، وأن هناك جزء من الكرة على خط منطقة الـ18، التي تعتبر جزءا من المنطقة، لهذا كان يستوجب احتساب ركلة جزاء».

وأضاف المصدر: «الأصوات التي تحدثت مع بيريرا عن إعادة اللقاء، جاءت بسبب اعتراف الأخير أيضًا لمجلس الجبلاية، أن قرار محمد عادل حكم الفار صحيح، بوجود ركلة جزاء، بينما أخطأ أمين عمر بعدم احتساب اللعبة لصالح الزمالك».