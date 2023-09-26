مؤشر الدولار عالميا يقترب من أقوى مستوياته خلال عشرة أشهر

استقر مؤشر الدولار حول 106 نقاط، اليوم الثلاثاء، ويحوم عند أقوى مستوياته في عشرة أشهر، ويقتفي أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث عرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات متشددة بشأن السياسة النقدية بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة في سبتمبر، لكنه أشار إلى رفع آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام وتخفيضات أقل لأسعار الفائدة عما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

مؤشر الدولار عالميا

وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، أمس الاثنين، إن البنك المركزي من المرجح أن يقترب من النقطة التي يمكنه فيها الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من أنها عند مستوى أعلى مما اعتاد السوق على رؤيته.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات ثقة المستهلك الأمريكي ومبيعات المنازل يوم الثلاثاء للحصول على مزيد من الدلائل على الاقتصاد.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين.

توقعات الدولار عالميا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics» على أن يتم تداوله عند 111.20 نقطة خلال 12 شهرًا.