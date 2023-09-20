موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. اعرفه بعد الزيادة الاستثنائية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، خلال افتتاحه عدة مشروعات خدمية بقرية سدس الأمراء الكائنة بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية لمستفيدي ومستحقي المعاشات إلى 600 جنيه، بدلا من 300، لتخفيف الأعباء الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، الأولى بالرعاية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة العلاوة الاستثنائية.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

وتصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المعاشات لمستحقيها والمستفيدين منها، في موعد محدد، وهو 1 من كل شهر، إذ يتم صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وبطرق عديدة منها، المحافظ الإلكترونية، منافذ فوري، والصراف الآلي، ومكاتب البريد.

معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية، أن معاشات شهر أكتوبر لعام 2023، ستتضمن الزيادة الاستثنائية، وأن قيمة المعاشات تكون كالآتي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.