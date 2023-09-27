مليون قطعة أثرية سورية في أسواق أوروبا والعالم.. كيف تأثر تراث دمشق بالحرب؟

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «المواقع الأثرية السورية تعرضت للعديد من عمليات السرقة خلال السنوات الماضية».‏

وبحسب التقرير، وصل عدد القطع الأثرية التي سُرقت من سوريا خلال سنوات الحرب إلى أكثر من مليون قطعة، أغلبها من مواقع تاريخية تعرضت لعمليات تنقيب بشكل عشوائي، ولا تملك السلطات السورية أي تنصيف لتلك القطع، وفقا للتقرير التليفزيوني.

وتابع التقرير، أنّ المناطق الأثرية التي خرجت عن سيطرة الحكومة السورية شهدت أعمال تنقيب غير منهجي وأعمال تنقيب للسوق السوداء، وبالتالي مناطق واسعة من الجنوب والشمال تعرضت لأعمال تنقيب جائرة أدت إلى تدمير مواقع أثرية منها تجريف وحرف وخلافه، وفقا لما قاله نظير عوض، مدير عام الآثار السورية.

بحسب «عوض»، لا يمكن إحصاء المواقع لكثرتها، وبسبب هذه الأعمال الجائرة على مستوى واسع أصبحت القطع المهوبة والتي تتخطى الآلاف في السوق السوداء بأوروبا ومناطق أخرى.

وفي السياق ذاته، أوضحت ديما أشقر، مدير شؤون المتاحف، أنّ الأزمة الحقيقة تكمن في كون القطع المنهوبة غير مسجلة.