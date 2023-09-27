قواعد الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة 2024.. «بدني وذهني»

يستعد المتقدمون للانتخابات الرئاسية 2024 لتجهيز المستندات الخاصة بهم تمهيدا لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ويعد الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة من أهم الخطوات التي تسبق القيد في قاعدة المرشحين.

قواعد الكشف الطبي على المرشحين للرئاسة

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023، يوقع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تعد تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ويتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء رئيس الجمهورية من عدمه.

بيانات المرشح كاملة

ونصت المادة الثالثة على ضرورة أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، بالإضافة إلى بصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له، ويعٌتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا وذلك وفقًا لقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح.