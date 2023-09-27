مصرع شخص في حادث سير على «دائري المرج»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصرع شخص في حادث سير على الطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

مصرع شخص في حادث سير

وبالانتقال، تبين أنه حال عبور الضحية، ومقيمة بمحافظة الشرقية، الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة نقل، محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وفارق الحياة في أثناء إسعافه.

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وقائدها سائق ومقيم بمحافظة الشرقية وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.