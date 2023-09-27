«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار ودرجات الحرارة في الأيام المقبلة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، موعد سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تبدأ السبت المقبل 30 سبتمبر، لتكون خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأكد الخبراء، أنه اعتبارًا من الأحد 1 أكتوبر، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة في المحافظات

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة سترتفع السبت، لتعاود الانخفاض مرة أخرى بداية من الأحد، فالسبت تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 35 والصغرى 24، السواحل الشمالية الغربية 30 - 22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 - 28، شمال الصعيد 39 -24، وجنوب الصعيد 45 -27 درجة مئوية.

والأحد تصل درجات الحرارة العظمى في كل من القاهرة والوجه البحري 32 والصغرى 23، السواحل الشمالية الغربية 28 -22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 37 - 27، شمال الصعيد 34 - 22، جنوب الصعيد 43 - 27 درجة مئوية.

وذكر الخبراء أن حالة الطقس الفترة المقبلة، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 246

أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 42 22

أبوسمبل 43 27.