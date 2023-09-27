«الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار ودرجات الحرارة في الأيام المقبلة
كتب:
هبهَ وهـدان
11:58 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
أمطار
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، موعد سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تبدأ السبت المقبل 30 سبتمبر، لتكون خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وأكد الخبراء، أنه اعتبارًا من الأحد 1 أكتوبر، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
درجات الحرارة في المحافظات
وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة سترتفع السبت، لتعاود الانخفاض مرة أخرى بداية من الأحد، فالسبت تسجل العظمى على القاهرة والوجه البحري 35 والصغرى 24، السواحل الشمالية الغربية 30 - 22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 - 28، شمال الصعيد 39 -24، وجنوب الصعيد 45 -27 درجة مئوية.
والأحد تصل درجات الحرارة العظمى في كل من القاهرة والوجه البحري 32 والصغرى 23، السواحل الشمالية الغربية 28 -22، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 37 - 27، شمال الصعيد 34 - 22، جنوب الصعيد 43 - 27 درجة مئوية.
وذكر الخبراء أن حالة الطقس الفترة المقبلة، يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.
الحرارة اليوم
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 246
أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 42 22
أبوسمبل 43 27.
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